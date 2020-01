Großfahndung der Polizei Nach Schießerei noch keinen Täter

Am Dienstagvormittag war in einer Autowerkstatt im Industriegebiet Eisental ein 33-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden (wir berichteten). Um 11.40 Uhr waren der Polizei Schüsse in dem Gebäude gemeldet worden. Die Beamten trafen einige Minuten später am Tatort ein und fanden das Opfer schwerstverletzt und blutend vor. Der von mehreren Schüsse getroffene Mann musste umgehend notärztlich versorgt werden. Danach wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag operiert wurde. Der 33-Jährige schwebt in Lebensgefahr, war deshalb bislang für die Polizei nicht zu sprechen und ist nicht vernehmungsfähig.