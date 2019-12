Großes Lob von allen Seiten Finder gibt 16.000 Euro ab: "Würde immer wieder so handeln"

Die Polizei machte zu dem Mann, der das Geld verloren hatte, keine weiteren Angaben. "Es war nicht der Klassiker, an den viele in so einem Fall denken, nach dem Motto: Mann will seinen Kindern Geld zu Weihnachten schenken und verliert es auf dem Weg zur Familienfeier - So ist es jedenfalls nicht passiert", sagte eine Sprecherin am Freitag. Auf einen Finderlohn - laut Gesetz 500 Euro - verzichtete Stefan Wefers: Der Mann, der das Geld verloren hatte, habe schon "Pech genug" gehabt. "Bild.de" hatte zuerst mit dem Finder gesprochen.