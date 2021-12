Großer Wurf geplant Steinheim will neues Rathaus bauen

Stadt hat sich einige Grundstücke gesichert

In eben jenem Herzen der Kommune habe man in der Vergangenheit nach und nach Grundstücke aufgekauft, konstatiert Stephan Retter. Insofern habe man nun Spielraum, dort zu agieren, und sei in der Lage, aus eigener Kraft einen neuen Standort auszuweisen. Losgelöst von dem in vier bis fünf Jahren angestrebten Umzug aus dem alten Domizil soll das bestehende Fachwerkgebäude in naher Zukunft energetisch saniert werden. Derzeit sei aber ungewiss, ob sich das wie beabsichtigt im laufenden Betrieb machen lässt, schränkt Retter ein. Falls nicht, müsse das Vorhaben geschoben und nur das Allernötigste gerichtet werden.

Was The Plän sonst zu bieten hat

Farbtupfer

Stephan Retter hat als neuer Erster Beigeordneter und Leiter der Kämmerei bei seiner ersten Haushaltseinbringung gleich für einen Farbtupfer gesorgt: In Anlehnung an die Werbekampagne des Landes heißt das Werk The Plän. Das Cover des Wälzers ist gelb, Steppi ist natürlich auf dem Titel abgebildet.

Fehler

Retter erklärte, dass 2019 bei der Umstellung auf die Doppik im Etat diverse „handwerkliche Fehler“ begangen worden seien. Das wirke sich bis heute aus. Positionen seien beispielsweise aus unerfindlichen Gründen umbenannt worden. „Das lege ich niemandem zur Last, aber die Missstände sind nie aufgearbeitet worden. Das müssen wir angehen und wird uns noch einige Zeit beschäftigen“, sagt er auf Nachfrage.

Pläne

Zu den größeren Projekten für 2022 gehören unter anderem die Sanierung der Kelter in Höpfigheim, die Digitalisierung der Schulen und die Breitbandversorgung.