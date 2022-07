Großeinsatz der Feuerwehr in Gerlingen Dachstuhlbrand fordert 20 Verletzte – Löscharbeiten extrem schwierig

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Dachstuhlbrand in die Rosenstraße in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ausgerückt. Das Feuer flammte immer wieder auf, weshalb die Feuerwehr noch am späten Abend im Einsatz war und das Feuer erst gegen 22.15 Uhr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bei dem Brand wurden vier Personen schwer und 16 weitere leicht verletzt.