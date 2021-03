Großeinsatz der Polizei Mann und Frau tot in Wohnhaus - Tatverdächtiger Sohn gesucht

Per Twitter teilte die Polizei mit: "Wenn Sie sich zurzeit in Weilerbach aufhalten, bleiben Sie bitte in einem Gebäude." In Weilerbach leben etwa 5000 Menschen. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben am Nachmittag noch keinen konkreten Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort des Verdächtigen. "Befragungen laufen", hieß es. Die Ermittler seien auch mit zivilen Kräften vor Ort. Mehrere Straßen waren gesperrt.