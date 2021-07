Großeinsatz der Feuerwehr Wohnungsbrand in Neckarweihingen

Ludwigsburg - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag gegen 20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der zweiten Etage eines zwölfstöckigen Mehrfamilienhauses in Neckarweihingen. Da die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in ihrer Wohnung waren, gab es unter den Bewohnern keine Verletzten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert werden. Um 20.31 Uhr war der Brand gelöscht.