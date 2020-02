Großeinkauf für den Valentinstag Die Fachfrau erkennt die Qualität am Stiel

Erdmannhausen - Anders als häufig vermutet ist der Valentinstag keine Erfindung der Blumenindustrie, sondern hat seine Wurzeln in der römisch-katholischen Kirche. Namenspatron soll der Legende nach der Bischof Valentinus von Terni sein. Dennoch ist der Valentinstag für Blumenläden ein einträgliches Geschäft. „Nach dem Muttertag ist der Valentinstag der Tag, an dem wir am meisten verkaufen. Es ist ungefähr dreimal so viel wie an einem normalen Tag“, erklärt Katja Fodor, die im vergangenen Jahr den Blumenladen Müller in Erdmannhausen von ihrer Mutter Christa Müller übernommen hat.