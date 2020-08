Große Suchaktion nach einer Erdmannhäuserin Seniorin wird vermisst

Mit sechs Streifen der Kriminalpolizei Ludwigsburg und des Reviers Marbach wurde am Freitag mit der Suche begonnen. Die Frau ist mit einem Rollator unterwegs und vermutlich schwarz gekleidet. Am frühen Abend war ein Hubschrauber im Einsatz. Spät in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr suchte er erneut das Gebiet rund um Erdmannhausen ab. Am Samstagvormittag wurde mit dem Hubschrauber erneut nach der Seniorin gesucht.