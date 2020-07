Große Baustelle in Affalterbach Aufschlag für die neue Sporthalle ist gemacht

Die Pflasterung im Außenbereich soll in dezentem Grau gehalten werden, bei der Beleuchtung greift man optisch die Lampen auf, die bereits dort installiert sind. Eine kurze Diskussion gab es zu der geplanten Blühwiese, auf der nun, anders als zunächst beabsichtigt, keine mehrjährigen Blumen ausgesät werden sollen, sondern einjährige. Der Bauhof habe Bedenken gehabt, weil mehrjährige Blühmischungen über den Winter „komisch“ aussähen, erklärte Duffner. Bedenken gab es auch, ob sich eine Wiese, auf der Bienen und andere Insekten auf Nahrungssuche gehen, mit dem benachbarten Fußballfeld vertrage. Deshalb entschieden die Gemeinderäte mehrheitlich, die Wildblumenwiese auf die andere Seite zu verlagern. Nicht ganz einfach dürfte die Pflege der Böschung werden. Mähgeräte müssen nämlich über eine kleine Sitzmauer neben der Treppe hinweggehoben werden. „Das geht nicht anders“, versicherte Overhoff. Kein Problem sei dagegen, dass der Zaun direkt an der Halle nur einen Meter hoch und direkt dahinter der Notausgang ist. „Das ist baurechtlich ausreichend, und auf dem Gelände gibt es so etwas schon einmal“, so der Planer.