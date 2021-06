Große Baumaßnahme in Pleidelsheim Alles neu rund um die Wiegehalle

Angedacht ist zudem, dass in der nordwestlichen Ecke der Wiegehalle dann noch zwei Parkplätze für Elektrofahrzeuge geschaffen werden. Ob diese jedoch wirklich kommen, ist noch unklar. Denn Teilen des Gemeinderates fehlen in der Planung Fahrradabstellplätze für Schüler, die zum Bus fahren. „Uns ist bewusst, dass wir etwas für Fahrräder in diesem Bereich brauchen. Noch haben wir aber keine Lösung. Es muss ja auch eine gute sein“, machte Bürgermeister Ralf Trettner klar. In einer ersten Planung war angedacht, eine öffentliche Toilette zu erstellen. Diese Idee wird nun aber nicht weiterverfolgt. Denn: Im neuen Ärztehaus ist im Erdgeschoss eine Toilette vorgesehen, die in dringenden Fällen frei zugänglich ist.