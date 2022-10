Großbritannien Truss-Rücktritt: Krachendes Scheitern der Brexit-Ideologie

Truss hatte versprochen, all die kruden wirtschaftlichen Pläne der Brexit-Enthusiasten in die Tat umzusetzen. Sie setzte sich damit gegen ihren Rivalen Rishi Sunak über den Sommer im Rennen um die Nachfolge des skandalumwitterten Boris Johnson bei der Parteibasis durch. Das Muster war bereits bekannt.

Forderungen der Brexit-Hardliner verschärfen sich

Wie in einer Spirale hatten sich die Forderungen der Brexit-Hardliner seit dem Votum zum EU-Austritt im Jahr 2016 immer weiter verschärft und wurden zur harten Währung im Kampf um die Macht. So wurde aus dem weicheren Brexit der Ex-Premierministerin Theresa May mit vorübergehendem Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion ein harter Brexit des früheren Regierungschefs Boris Johnson, der die Brücken zur EU allesamt kappte und den Streit um den Status der einstigen Unruheprovinz Nordirland eskalieren ließ.

Doch der Hunger der Brexit-Jünger nach ihren Verheißungen war unersättlich. Längst hat der einst als besonnene geltende britische Politikbetrieb italienische Verhältnisse erreicht: Truss war bereits die vierte Premierministerin seit dem Brexit-Votum. Auf der jüngsten Titelseite des "Economists" wurde sie als Britannia mit Pizza als Schild und einer Gabel mit Spaghetti dargestellt, dazu die Zeile: "Welcome to Britaly".

Ob die Konservativen nun einlenken und zu einer vernunftbasierten Politik zurückkehren, ist fraglich. Der Druck, eine Neuwahl auszurufen, könnte den Reflex auslösen, einen geborenen Wahlsieger ins Amt des Premiers zu berufen. Boris Johnson steht schon bereit.