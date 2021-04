Großbritannien Polit-Schlammschlacht in London: Premier Johnson unter Druck

Doch wie in jeder guten Serie ein totgeglaubter Bösewicht gerne noch einmal für einen finalen Showdown zurückkehrt, erlebt nun auch der geschasste Cummings eine Wiederkehr.

Der hält sich allerdings eher für den Helden in diesem Politdrama, und seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In einem optisch recht unscheinbar wirkenden Blogeintrag packte er aus - und das schlug ein wie eine Bombe. Glaubt man Cummings, hat Johnson seinen früheren Vertrauten nicht nur zu Unrecht beschuldigt, sondern auch versucht, seiner Verlobten zuliebe interne Untersuchungen zu stoppen und die unter deren Leitung durchgeführten luxuriösen Renovierungsmaßnahmen in seiner Dienstwohnung auf zwielichtigem Wege zu finanzieren.

Kurze Zeit später folgten Medienberichte über Johnsons angebliche Äußerung über die Leichenberge - dieses Mal ohne klare Quelle, doch selbst die ehrwürdige BBC berichtete so erstaunlich selbstbewusst darüber, als gebe es keine Zweifel daran. Die Behauptungen wurden offenbar von mehreren unabhängigen beteiligten Personen bestätigt.

Glaubt man der offiziellen Linie der Downing Street, sind all diese Vorwürfe Lügen - an den Haaren herbeigezogen von einem, der nach seinem Abgang aus dem erlesenen Zirkel seinen persönlichen Rachefeldzug vollzieht. Doch bei der Frage, wer hier die Wahrheit sagt und wer nicht, tappen selbst altgediente Westminster-Reporter im Dunkeln.

So viel ist sicher: Ein Ende der Schlammschlacht ist nicht in Sicht. Längst gibt es Gerüchte, Cummings habe Tonaufnahmen aus seiner Zeit in der Downing Street - mit womöglich noch brisanteren Enthüllungen. Zudem soll er in einem Monat vor einem Parlamentsausschuss aussagen - er werde, so versprach er genüsslich, Fragen zu all diesen Themen beantworten, "so lange wie es die Abgeordneten wünschen".

Fraglich dürfte sein, ob das dem Premierminister wirklich schaden kann. Johnson hat sich in der Vergangenheit als äußert resistent gegen Skandale erwiesen. Mit der Behauptung, er habe die Unwahrheit gesagt, lässt sich jedenfalls in Großbritannien kaum noch ein Hund hinterm Ofen hervorlocken.

Auch Berichte über pietätlose Kommentare ist man von Johnson längst gewohnt. Als im vergangenen Jahr die Beatmungsgeräte knapp wurden und die britische Regierung alle möglichen Unternehmen dazu aufforderte, in die Bresche zu springen, soll er in einer Telefonschalte mit Dutzenden Firmenchefs gescherzt haben, man könne den Aufruf als "Operation Last Gasp" (Operation letzter Atemzug) bezeichnen. Damals machte sich Johnson jedoch, anders als jetzt, nicht die Mühe, die unpassende Äußerung zu dementieren. Ein Zeichen von Nervosität?

