Großbritannien Memoiren von Harry sorgen für Zoff im Königreich

Darauf deutet jedenfalls der Titel hin. "Spare" heißt das Buch im Original, vermutlich eine Anspielung auf die Redewendung "The heir and the spare", also "der Erbe und der Ersatz". Das ist unverhohlen auf Harry als jüngeren Bruder von Thronfolger William gemünzt, der nur beim Tod des Älteren zum Zuge kommen könnte. Auch die Titel der übersetzten Ausgaben machen die Rolle, wie sich Harry offenbar sieht, deutlich: In Deutschland heißt das Buch "Reserve", in Spanien "Im Schatten" und in Schweden "Der Andere", wie die "Sun" berichtet.