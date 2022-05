Großbritannien London will Demonstrationsrecht weiter einschränken

Zuletzt hatten immer wieder Demonstranten der Umweltgruppen Insulate Britain und Extinction Rebellion den Verkehr in London und auf Autobahnen lahmgelegt und sich dabei teils auch an die Fahrbahn angeklebt oder an Hindernisse angekettet. Das hatte in konservativen Kreisen für Empörung gesorgt. Ein erster Versuch der Regierung, das Demonstrationsrecht einzuschränken und der Polizei mehr Befugnisse zur Auflösung von Protesten zu geben, war am Widerstand des Oberhauses gescheitert.