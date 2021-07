Großbritannien Johnson will Kriminalitätsbekämpfung via GPS-Tracker

"Die Öffentlichkeit will, dass der Gerechtigkeit genüge getan wird und Kriminelle den Preis für ihre Verbrechen bezahlen", schrieb Innenministerin Priti Patel in der Zeitung "Daily Mail". "Sie will, dass Rowdys der Gesellschaft das zurückgeben, was sie ihr mit ihren gedankenlosen Handlungen eingebrockt haben." Die Pläne sehen zudem namentlich genannte Polizeibeamte als Ansprechpartner vor - sowie "Nüchternheitssensoren", die Alkohol im Schweiß nachweisen, für Menschen, die wegen Alkoholdelikten straffällig wurden.