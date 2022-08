Großbritannien "Hier, um Queen zu töten": Windsor-Eindringling vor Gericht

Dem Mann aus Southampton, der aus einer Hochsicherheitspsychiatrie zugeschaltet wurde, wird zur Last gelegt, er habe eine Schusswaffe dabei gehabt, "in der Absicht, Ihre Majestät zu verletzen oder zu beunruhigen". Bislang musste er zu den verschiedenen Punkten der Anklage noch nicht auf schuldig oder nicht-schuldig plädieren. Am 14. September soll er vor dem Gericht Old Bailey erscheinen.