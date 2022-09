Pflege im Landkreis Ludwigsburg

Demenz darf kein Randthema bleiben

Deutschlandweit sind 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Jeden Tag kommen 900 dazu. In 30 Jahren, so die Prognosen, wird sich die Zahl verdoppeln. Die Politik und die Kommunen sind gefordert – auch im Kreis Ludwigsburg. Ein Blickwinkel von Karin Götz.