Großbrand in Neckargröningen Müllberg geht in Flammen auf

Aufgrund noch unbekannter Ursache geriet nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Samstag gegen 10.30 Uhr in Neckargröningen im gewerbegebiet Schießtal ein größerer Müllberg mit Bauschutt und Restmüll auf dem Hof einer Recyclingfirma in Vollbrand. Die meterhohen Flammen griffen nicht auf das Gebäude über. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde eine Baumaschine in einem Wert von etwa 100.000 Euro durch den Brand beschädigt.