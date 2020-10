Großbrand am Kilimandscharo Qualmwand umhüllt Afrikas höchsten Berg

Moshi/Johannesburg - Flammen an Afrikas höchstem Berg: Eine dicke Qualmwand hat nach Augenzeugenberichten am Montag einen Teil des knapp 6000 Meter hohen Kilimandscharo umhüllt. Der Großbrand an der Südflanke des Gebirgsmassivs war laut Nationalparkverwaltung am Sonntagabend ausgebrochen.