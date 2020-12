Großbottwars Pfarrer Friedemann Kuttler zu Weihnachten in Corona-Zeiten „Ein Familienfest kann Halt geben“

Und wie fühlt sich der Pfarrer Friedemann Kuttler?

Beruflich gesehen war dieses Jahr sehr viel anstrengender als sonst, weil man ständig unter Anspannung steht und ständig die Frage über einem schwebt, was kommt, was können wir dann noch umsetzen und wie. Ich war eigentlich immer am Planen, Umplanen, neu Organisieren. So oft, wie wir in den vergangenen Tagen die Weihnachtsgottesdienste geplant haben und wieder umorganisieren mussten... Dann denkt man, so geht’s und dann kommt wieder alles anders. Das ist schon auch zermürbend. Unterm Strich war es insgesamt mehr als in den vergangenen Jahren.

Wie war das im März beim ersten Lockdown?

Ich erinnere mich an den ersten Lockdown im März, als wir samstagabends dann entschieden haben, sonntags keinen Gottesdienst zu machen. Aber ausfallen lassen ohne Ersatz ging auch nicht. Also haben wir über Nacht einen YouTube-Kanal eingerichtet, Kamera und Technik aufgebaut und Mitarbeiter organisiert, damit wir am Sonntagmorgen um halb neun in der Kirche mit den Aufnahmen starten konnten, um einen Gottesdienst aufzuzeichnen. Ich bin dann mit der Aufnahme aus der Kirche heimgerannt, habe noch schnell ein paar Informationen am Ende der Aufzeichnung angefügt und hochgeladen, dass der Gottesdienst pünktlich um 10 Uhr online war. Punktlandung war das.

Haben Sie das während des ersten Lockdowns dann immer so gemacht?

Ja, wir haben freitagabends Gottesdienste aufgezeichnet, und das hat alles viel mehr Zeit gebraucht als normalerweise. Virtuelle Teambesprechungen funktionieren, aber es fehlt die Absprache zwischen Tür und Angel. Im Mai haben wir hier in Großbottwar dann mit als die ersten die Gottesdienste in Präsenz wieder hochgefahren. Dann kam die Frage: Singen ja oder nein? Also man ist ständig am Klären von Organisationsfragen, die man zu den normalen Aufgaben sonst nicht gehabt hätte. Es gab plötzlich keine Routinen mehr im Ablauf, sondern es waren viele Absprachen nötig. Damit alles gut funktionieren konnte, war viel Kommunikation mit dem Kirchengemeinderat, dem Bürgermeister und in der Gemeinde notwendig.

Haben Sie die Menschen so erreicht, wie Sie es sich erhofft haben?

Wir haben uns jedenfalls alle Mühe gegeben. Wir haben den YouTube-Kanal eingerichtet, es gab jede Woche eine Info-Mail an alle Mitarbeitenden in der Gemeinde, Onlineangebote für Jugendliche oder auch Infos über unsere Gemeinde-Whatsapp-Gruppe. An Ostern haben wir alle Seniorinnen und Senioren mit einer Ostergrußkarte angeschrieben. Aber trotz aller Mühen habe ich zum Beispiel in der Schule oder auch sonst erlebt, dass manche Menschen nicht mehr erreichbar waren.

Inwiefern?

In der Schule oder auch in der Jugendarbeit gab es welche, die sich ganz zurückzogen und echte Probleme hatten. Sie hatten keinen Ansprechpartner. Konfi-Unterricht zum Beispiel war keiner in Präsenz, das heißt, auch wir haben als Ansprechpartner gefehlt. Der Schritt, extra zu jemandem hinzugehen, war einfach zu groß. Es haben die Gelegenheiten gefehlt, um einfach mit uns zu reden.

Weil das soziale Netz gefehlt hat?

Ja, genau. Egal ob jung oder alt, manche Menschen sind durchs Raster gefallen, und das hat uns vor Augen geführt, dass wir als Kirche unserer sozialen Fürsorge mehr nachkommen müssen. Daraus haben wir gelernt: Es ist richtig und wichtig, dass zum Beispiel Jugendarbeit im Rahmen der coronakonformen Möglichkeiten und der Richtlinien der Landeskirche stattfinden. Jetzt im erneuten harten Lockdown ist das natürlich so nicht mehr möglich. Leider.

Sie haben gesagt, dieses Jahr war anstrengend. Viele sagen aber auch, es war ein Stück weit entspannter, weil viele Termine weggefallen sind.

Unter der Woche war es in der Tat entspannter, weil man nicht immer Abendtermine hatte; und das Schöne war ja auch, dass man merkte, dass Besprechungen, die vor Corona lebenswichtig erschienen, es nicht sind. Darüber hinaus gab es aber wie gesagt auch neue Dinge zu erledigen: Also die Andacht, die wir jede Woche im Amtsblatt veröffentlichten – die musste ja auch geschrieben werden – oder die Aufzeichnung der Gottesdienste. Wir waren ja am Anfang völlig unerfahren. Also arbeitete ich mich in Software zum Schneiden der Aufzeichnung ein. Wir kauften Technik und fingen einfach an. Das war dann auch manchmal echt frustrierend, weil wir Tonprobleme hatten und ewig nicht herausgefunden haben, was los war. Dann liefen diese Aufzeichnungen alle hier im Pfarramt zusammen. Schneiden, vervielfältigen, CDs und DVDs brennen und verteilen lief im Grunde zwischen Freitag 22 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Es mussten auch ständig Entscheidungen zeitnah getroffen werden. Mitarbeitende mussten informiert werden, und im Grunde gab es ständig Dilemma-Entscheidungen. Dazu keine Zeit, ein paar Nächte über etwas zu schlafen – vielleicht kommt die Müdigkeit auch daher. Aber ich glaube, dass wir uns trotzdem ganz wacker geschlagen haben.

Wie haben Sie die Menschen um sich herum wahrgenommen?

Es war super, wie plötzlich Hilfsangebote durch die Decke geschossen sind. Es war genial zu sehen, wie viele sich bei uns gemeldet haben, die Hilfe anbieten wollten. Die Großbottwarer haben echt einiges auf die Beine gestellt an Hilfsangeboten. Auch für uns als Kirche gab es Hilfe. Bei der Aufzeichnung der Gottesdienste und und und... Wir als Kirchengemeinde haben von Anfang an die Kirchen geöffnet, damit Menschen in die Kirchen gehen konnten

Wird das angenommen?

Ja, richtig gut. Bislang gab es ja immer die Befürchtung, dass etwas passiert und etwa etwas geklaut wird, aber die Sorge ist unbegründet. Die Leute schätzen das – und zwar nicht nur die sonntäglichen Kirchgänger. Eine Zeit lang haben die Mesnerinnen auf- und zugeschlossen, aber das war irgendwann zu viel. Wir haben dann an einem Sonntag in der Gemeinde gefragt, wer mithelfen könnte beim Auf- und Zuschließen, und gleich haben sich sechs Leute gemeldet, die sich jetzt abwechseln.

Ist diese Welle der Hilfsbereitschaft inzwischen verebbt, weil Corona zum Alltag gehört?

Ich glaube, die Showeffekte sind jetzt weg.

Was meinen Sie mit Showeffekte?

Dieses „wir bringen Pflegern Pizza“ und klatschen. Ich glaube, dass es sich jetzt ein bisschen sortiert hat in den anfänglichen Hype und in stete Hilfsbereitschaft, die nachhaltig Menschen unterstützt.

Hat Corona die Kirche verändert? Innen wie außen?

Ich habe beim Oberkirchenrat auf meiner letzten Stelle die Digitalisierung in der Landeskirche mit aus der Taufe gehoben. Dass Kirche jetzt so einen Digitalisierungsschub macht, ist schon enorm. Und das hat Kirche verändert. Wir merken, dass Leute einen Gottesdienst via YouTube anschauen, die sonntags nicht in die Kirche gehen würden. Das heißt, man erreicht andere, man erreicht mehr Menschen als vor Corona. Aber natürlich fehlt die Gemeinschaft.

Was hat die Menschen in 2020 am meisten beschäftigt? Waren das Ängste und Sorgen, war es Wut auf die Politik?

Ich nehme eine ganz große Unsicherheit wahr. Sicherheiten, die man vor 10, 20 Jahren hatte, gibt es nicht mehr. Das war schon vor Corona so, aber das hat sich durch Corona sehr verstärkt. Die Stabilität fehlt. Und das Virus hat kein Gesicht, das heißt, ich kann meine Wut nicht auf das Virus lenken. Und ich spüre aus der Unsicherheit heraus auch eine Hilflosigkeit. Wo kann ich mich hinwenden in meiner Einsamkeit oder Wut?

Viele alte Menschen waren und sind einsam. . .

Ja – wir als Kirche haben im ersten Lockdown gegenüber der Landesregierung nicht stark genug artikuliert, dass diese Menschen uns brauchen und wir in die Alten- und Pflegeheim müssen. Das ist aus meiner Sicht ein Vorwurf, den wir uns als Kirche machen müssen. Im Nachhinein sehe ich manche Dinge, die wir hätten tun können oder sogar müssen. Es bleibt auch jetzt die Frage, wie wir Kontakt zueinander halten können und uns gegenseitig zeigen können, dass wir einander nicht vergessen haben. Im Gespräch mit älteren Menschen hier in Großbottwar tauchte auch immer wieder die Frage auf, wie Corona geistlich einzuordnen ist. Ist es eine Strafe Gottes? Ist es die Apokalypse?

Was sagt der Pfarrer Kuttler dazu?

Ich tue mich mit einer Einordnung da ehrlich sehr schwer. Wichtiger für mich ist die Zusage von Jesus aus Matthäus 28,20: „Siehe, ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Weil mir das persönlich in der Krise mehr hilft als eine grundsätzliche Einordnung. Die Frage zeigt aber, dass Menschen eine Unsicherheit spüren und gerne Antworten hätten, die ihnen Sicherheit geben. Für mich ist statt der Frage „Woher kommt die Krise?“ eher die Frage „Was mache ich in beziehungsweise aus der Krise?“ Ist es nicht vielleicht eine Zeit, um nach Gott zu fragen oder das eigene Handeln zu bedenken und umzudenken? Setze ich meine Prioritäten im Leben richtig? Als Christ frage ich mich da auch, was Gott mit meinem Leben vorhat.

Halten Sie die jetzt zugelassenen Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage denn für richtig?

Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber ich denke, es ist wichtig, dass Kinder und Eltern sich sehen oder Enkel und Großeltern sich sehen können – vielleicht auch, um Kraft zu schöpfen für das, was dann kommt. Ich frage mich selbst auch: Wie lange halten wir das noch durch, dass wir engste Familienangehörige nicht sehen? Deshalb begrüße ich die Lockerung zu den Feiertagen in einem Rahmen, der vertretbar ist. So ein Familienfest kann einem Halt geben, und ich denke, es ist gut, wenigstens im kleinen Kreis zu feiern, worauf wir gehofft haben.

Es gibt eine Minderheit in unserer Gesellschaft, die die Maßnahmen kritisiert und dafür auch auf die Straße geht. Wie stehen Sie zu dieser Form des Protestes?

Es ist gutes demokratisches Recht, für seine Überzeugungen einzutreten und dafür auch auf die Straße zu gehen. Gerade aber mit Blick auf die Demonstrationen in Berlin und Leipzig, die dann auch eskaliert sind, habe ich meine großen Anfragen. Von Corona-Demonstrationen, in denen eine diffuse Mischung zunehmend extremer, sowohl rechts- wie linksradikaler und gewaltbereiter Gruppen die geltende Rechtslage missachtet und Polizei und Ordnungskräfte tätlich attackiert, distanziere ich mich. Oder mit Blick auf Querdenker, die sich mit Widerstandskämpfern des Dritten Reiches identifizieren. Das geht gar nicht. Da ist die Grenze des schlechten Geschmackes weit überschritten. Mit was für Einschränkungen leben wir? Klar, wir können nicht so viele Kontakte haben oder können unsere Freiheit nicht voll ausleben, aber wir werden nicht vom Staat mit dem Tod bedroht, vielmehr geht es um unseren Schutz. Wir können unseren Glauben zum Beispiel frei leben. Das ist eine fatale Vermischung von Ebenen, die ganz gefährlich ist.

Was wünschen und erhoffen Sie sich für das Jahr 2021?

Dass der VfB mindestens den Platz in der Tabelle hält (lacht). Nein, im Ernst. Ich wünsche mir, dass wir in eine gewisse Normalität zurückkehren, in der Nähe und Gemeinschaft wieder möglich ist. Das finde ich für mich persönlich wichtig. Aber auch, dass wir als Gesellschaft wieder mehr Verständnis füreinander haben. Manchmal ist man arg schnell in einer Basta-Haltung, so nach dem Motto „ich red nicht mit dir“. Ich wünsche mir eine echte Auseinandersetzung in der Gesellschaft, wo man miteinander ringt, weil man zusammenbleiben will. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass viele Menschen Gott neu erleben.