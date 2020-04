Großbottwarerin erhält Stammzelltransplantantion Solidarität ist gerade in der Krisenzeit wichtig

Für Menschen, die unentschlossen sind, selbst Stammzellspender zu werden, hat die 45-Jährige eine Botschaft: „Ich kann eure Sorge verstehen. Die Apherese, also die Stammzellernte, ist ‚anstrengend‘. Man muss sehr lange sehr still liegen oder sitzen, darf dabei aber nicht einschlafen. Und es sind mehrere Stunden zuzüglich der Voruntersuchungen, Spritzen zum Ausschwemmen der Stammzellen ins Blut und der Anreise zum Entnahmezentrum.“

Nachdem sie als Patientin erst richtig verstanden habe, dass ein völlig fremder Mensch bereit war, das alles auf sich zu nehmen, um ihr das Leben zu retten, sei es schade, dass sie selbst diesen Schritt mit Vorerkrankung nicht mehr gehen kann: „Gibt es etwas Größeres als das Wissen, ein Lebensretter zu sein? Lasst euch registrieren! Nicht nur die Betroffenen selbst, auch deren Familien und Freunde werden unheimlich dankbar sein.“

Die Situation von Marion Kremer war auch deshalb eine Besondere, da sie mit den Herausforderungen der Corona-Krise besonders schwere Bedingungen vorfand. Wegen des aktuellen Besuchsverbots in den Krankenhäusern, hatte sie ihren Mann und ihre Kinder über zwei Wochen lang nicht sehen können. Inzwischen ist sie zwar wieder in den Kreis ihrer Familie nach Hause zurückgekehrt, da sie aufgrund der Stammzelltransplantation aber weiterhin Immunsuppressiva nehmen muss, zählt sie zur Covid-19-Hochrisikogruppe. Daher richtet sie noch einen weiteren Appell an ihre Mitmenschen: „Bitte haltet euch an die Vorgaben der Behörden: Händewaschen, Abstand halten und nicht in Gruppen treffen. Dadurch kann jeder einen großen Beitrag leisten, Menschen wie mir zu helfen, aber auch, dass das Ärzte- und Pflegepersonal seine ausgezeichnete Arbeit durchführen kann.“



Marion Kremers Appell gibt es auch in Videoform