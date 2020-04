Großbottwarer erhält Bewährungsstrafe Kokainhändler kann nach U-Haft zur Familie zurück

Großbottwar - Ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung – so lautet das Urteil gegen einen 51-jährigen Familienvater aus Großbottwar, der damit wieder aus dem Gefängnis herauskommt, weil er bereits sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen hat. Vor dem Marbacher Schöffengericht hat er zugegeben, im Raum Marbach, Ludwigsburg und Tamm einen schwunghaften Handel mit Kokain und Marihuana getrieben zu haben.Schuldig gesprochen hat das Gericht den gelernten Kraftfahrer für 37 Einzelfälle des unerlaubten Drogenhandels im Tatzeitraum von März bis Ende Oktober vergangenen Jahres sowie für den Besitz einer verbotenen Waffe, denn die Polizei hatte am 19. November im Kleiderschrank seiner Großbottwarer Wohnung ein Butterfly-Messer gefunden. Den größten Teil seiner Geschäfte machte der Angeklagte mit Kokain, beteuerte aber vor der Vorsitzenden Richterin Ursula Ziegler-Göller und zwei Schöffinnen, selber nur gelegentlich Kokain konsumiert zu haben und nicht davon abhängig zu sein. Pro Gramm verlangte er von seinen Abnehmern 65 bis 80 Euro. Die Übergabeorte waren den Ermittlungen nach bei einem Kumpel in Marbach, wo auch Kokain in den Briefkasten geworfen wurde, außerdem in Ludwigsburg und in Tamm. Rund 2300 Euro Gewinn, die der türkische Staatsangehörige aus den Drogengeschäften erzielt haben soll, werden kraft Urteils vom Staat eingezogen.