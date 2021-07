Großbottwarer Altstadt Müll als tägliches Ärgernis

Städtischer Appell an die Gastronomen

Auch die Stadtverwaltung möchte an die Gastronomen appellieren. Erst vergangene Woche hatte sie ein Schreiben an sie verschickt. „Mit größeren Mülleimern bekommen wir das nicht in den Griff“, ist Bürgermeister Ralf Zimmermann überzeugt. Es sei ein diffiziles Thema und er habe kein Patentrezept. Angewiesen sei man aber auf jeden Fall auf Mülleimer direkt vor dem Burgerladen. „Der Betreiber geht abends auch immer mal wieder rum und sammelt Müll mit Tüten ein“, stellte Zimmermann heraus. Das scheint aber noch nicht zu genügen. Und so bleibt die Frage, wie es besser werden soll, vorerst unbeantwortet.

Das sagen Gastronomen am Marktplatz

Burger One

„Wir können nicht hinterherschauen, ob unsere Kunden den Mülleimer benutzen“, sagt Hasan Manaz. Seine Mitarbeiter hätten viel zu tun, könnten nicht auch danach schauen. Er selber gehe mit Mülltüte umher. „Aber das geht nicht immer, wenn wir arbeiten müssen.“ Beim Verkauf werde an den Kunden appelliert, nichts liegen zu lassen. Mehr Mülleimer würden in Manaz’ Augen nicht viel bringen. „Es ändert nichts, wenn es trotzdem auf dem Boden landet.“

Pizzeria La Piazzetta

„Es können ja nicht zehn Mülleimer aufgestellt werden, da verstehe ich die Stadt“, sagt Baldassare Blunda. Aber: Der Mülleimer am Rathaus sei schnell voll. Ihn stört das Abfallproblem, auch weil – wenn er nachmittags geschlossen hat – auf seinen Plätzen gegessen wird, oft bleibe Müll liegen. Morgens mache er bereits mit einer eigens gekauften Kehrmaschine sauber. „Die Stadtmitarbeiter säubern zwar den Marktplatz, aber nicht bei uns.“ Dass er nun in die Sache hineingezogen wird, findet er schade. Die Pizzeria gebe es seit 40 Jahren – das Müllproblem, seit der Burgerladen da ist. Mit dem Betreiber komme er gut aus, er habe aber auch an ihn appelliert, dass sich was tun müsse. „Und sollte es eine gemeinsame Lösung geben, bin ich auch dabei.“