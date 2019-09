Großbottwar-Winzerhausen Spielstraße bringt Krux mit sich

Doch diese Genehmigung bringt einen „Pferdefuß“ mit sich, wie es Bürgermeister Ralf Zimmermann am Donnerstag in der Ortschaftsrats-Sitzung bezeichnete. Denn: Laut Landratsamt ist es in einem verkehrsberuhigten Bereich nicht erlaubt, die Parkdauer auf Parkplätzen zu begrenzen. Dies bestätigt die Behörde auf Nachfrage dieser Zeitung. „Außer der Markierung von Parkflächen soll es in einem verkehrsberuhigten Bereich keine weiteren Verkehrszeichen geben. Auch eine Kennzeichnung von Parkflächen mittels Beschilderung soll nicht vorgenommen werden“, teilt Pressesprecher Andreas Fritz mit. Gerade auf begrenzte Parkzeiten hatte man in Winzerhausen aber gehofft. Mit einer Zwei-Stunden-Regelung sollte Dauerparkern auf den vier neuen Plätzen der Garaus gemacht werden. Auf zwei der Parkplätze war sogar ein Parkverbot angedacht, damit die Leute nur kurz für ihren Einkauf in dem neuen Ladengeschäft in der Ortsmitte halten.