Großbottwar-Winzerhausen Mit dem Tesla zum Kuchen holen

Noch etwas skeptisch ist Gerhard Preiser aus Winzerhausen. Seine Jungs sitzen zwar gerne mal hinterm Steuer eines Tesla oder Jaguar, aber für die fünfköpfige Familie kommt ein Elektroauto „derzeit noch nicht in Frage“. Neugierig ist man aber schon, was es auf dem Markt so gibt.

Zimmermann ist begeistert, was sich in den letzten Jahren getan hat. „Mittler­weile gibt es einige Fahrzeuge mit beachtlicher Reichweite.“ Je nach Fahrweise sind 500 Kilometer möglich, und auch das Ladenetz sei deutlich besser. Auch die ­anfängliche Skepsis weiche nach und nach der Begeisterung für die moderne Form der Mobilität. „Viele schaffen das E-Auto als Zweitfahrzeug an und fahren dann fast nur noch damit.“

Den Spaß am Fahren kann man bei einer Probefahrt erkunden. Lautlos gleitet man dahin. „Der Vor- und Nachteil von Elektroautos ist, dass man sie nicht hört“, stellt Maurizio Keppler beim Rangieren auf dem Parkplatz fest.