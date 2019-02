Großbottwar-Winzerhausen Mann erfasst Radler und flüchtet

Durch die Kollision wurde der 47-Jährige etwa 25 Meter nach vorne geschleudert und landete schwer verletzt in der Mitte der Fahrbahn. Das Fahrrad wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen und nach rechts in eine Wiese geschleudert. Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Winzerhausen fort. Durch nachfolgende Verkehrsteilnehmer wurde der Mann gefunden und Hilfe gerufen. Er wurde mit schweren Kopf- und Oberkörperverletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht.