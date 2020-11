Großbottwar will Innenstadt beleben Stadtmanager soll Entwicklung vorantreiben

Das Konzept sieht daher vor, zusätzlich zum Standortmanager eine „Strategiegruppe Innenstadt“ ins Leben zu rufen – was der Gemeinderat auch einstimmig beschloss. Vertreten sein werden neben dem Bürgermeister und dem Standortmanager auch Stadträte sowie der Bund der Selbstständigen (BdS) und der Verein Miteinander Attraktives Großbottwar (MAG). Synergien könnten so mit einer klaren Aufgabenverteilung besser genutzt, Jahresziele formuliert werden. Das Konzept geht bereits ins Detail und zeigt an, was eine hohe, was eine weniger hohe Priorität genießt. Bürgermeister Ralf Zimmermann sprach insgesamt von „einem guten Instrument“, das man jetzt an der Hand habe.