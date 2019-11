Großbottwar Von Zukunftssorgen ist keine Spur mehr

Das Jugendcafé Großbottwar hat an vier, der Jugendtreff Rio an zwei Nachmittagen pro Wochen geöffnet. Die Jugendlichen in Winzerhausen sind in neu gestaltete Räume samt Küche, Billard und Tischkicker untergebracht. In der Alten Schule in Winzerhausen hatte man mit dem Roten Kreuz das Stockwerk getauscht. Das Erdgeschoss bringt nun den Vorteil, dass Jugendliche, denen das Laufen schwerfällt, einfacher an der Gemeinschaft teilhaben. „Und über die Spülmaschine freue ich mich natürlich auch“, so Maike Wüstner lachend. Ihr zur Seite steht weiterhin Robin Hiller, der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte und jetzt an der Dualen Hochschule Soziale Arbeit studiert. „Mit ihm funktioniert das super“, sagt Wüstner, die eine 100-Prozent-Stelle hat, die sich zu 75 Prozent auf Großbottwar und zu 25 Prozent auf Winzerhausen aufteilt. Neu ist, dass die Jugendarbeit regelmäßig eine Biokiste mit regionalem Obst und Gemüse bezieht. Die Zutaten werden beim gemeinsamen Kochen verwertet. Eingeführt wurde ein Tischtennisturnier, dazu kommen ein Fußball- und ein Fifa-Wettbewerb. Zur Haupttätigkeit zählen etwa auch Bewerbungshilfen.