Großbottwar Markus Bruker legt kulinarischen Neustart hin

In den vergangenen beiden Wochen wurde das Lokal modernisiert. Neue Stühle, neue Polster, keine halbhohen Zwischenwände mehr, eine neue Theke und neue Gläser und Geschirr. „Zeitgemäß tafeln“ ist der Slogan des Magdalen’s. Moderne soll sich hier mit Tradition verbinden. Mit dem gastronomischen Konzept will Jörg Berghoff jedermann ansprechen. Dabei setzt der Talheimer auf regionale saisonale Produkte, Handwerk und Qualität. „Spätzle werden handgeschabt – da gibt es nichts anderes für mich“, stellt er klar. Die Speisekarte soll zweigeteilt sein. „Wir werden immer ein schwäbisches Gericht, etwas Kurzgebratenes, etwas Geschmortes und Salat in unterschiedlichen Variationen anbieten. Aber auch ein Degustationsmenü, das dann etwas experimenteller ist und das der Gast mit einem Weinpaket genießen kann.“ Wichtig ist dem Küchenchef, der viele Jahre auch als Patissier gearbeitet hat, dass die unterschiedlichen Gerichte und Gänge individuell zusammengestellt werden können. „Es kann zum Beispiel auch jemand die Vorspeise des Vier-Gang-Menüs mit den Linsen kombinieren.“

Was die Weinkarte angeht, so will Bruker den Gästen eine Reise durch verschiedene Länder bieten. An deutschen Weinen gibt es indes nur Tropfen aus dem eigenen Keller. „Das ist sozusagen unser Marketingwerkzeug im Restaurant.“ Das klassische Viertele im Henkelglas hat ausgedient, einen trockenen Brukerschen Trollinger gibt es jedoch. „Wir werden versuchen, den württembergischen Weintrinker zu kultivieren“, sagt der 43-Jährige schmunzelnd.

Jetzt am Samstag fällt der inoffizielle Startschuss mit geladenen Gästen, kommenden Dienstag geht es dann offiziell los. Das Restaurant wird dann immer von Dienstag bis Samstag geöffnet haben – abends ab 18 Uhr. Jörg Berghoff: „Wir freuen uns, die gastronomische Spielwiese bespielen zu dürfen und den Gästen ein kulinarisches Erlebnis bieten zu können.“