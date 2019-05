Großbottwar Vom Rücken der Pferde zu ihren Äpfeln auf der Erde

Beim Sattelauflegen dürfen die Kinder helfen, die Trensen legt Adriana Photien aber lieber selber an: „Das klappt in der Altersklasse noch nicht“, meint sie, „eine Sekunde nachgedacht ist da schon zu viel.“ Jetzt geht es aber endlich in die Reithalle, in der schon die Reitlehrerin Inge Pfeiffer wartet und in der einige leichte Hindernisse – Rundhölzer, Schwimmnudeln, Plastikfolien und ein paar rot-weiß-gestreifte Kegel – aufgebaut worden sind. Erst wird gemeinsam gesungen, dann erklärt Inge Pfeiffer, wie man ein Ponyfreund wird: „Streicheln, kraulen, auch da, wo das Pferd selber nicht hinkommt.“ Und weil auch ein Freund mal erschrecken kann, zeigt sie, wie weit ein Pony nach hinten austreten kann und wie man das vermeidet: „Sonst trifft’s bei eurer Größe noch in den Bauch.“

Inzwischen sind Nepomuk und Sternchen hinzugekommen, zwei große Reitponys, die Charlotte und Sarah gehören. Die beiden können nach einem starken Jahr im Ponyclub schon richtig gut reiten und zeigen das gleich, indem sie erst im Schritt, dann im Trab die Hölzer und die Plastikfolie überqueren, einen Cricket-Schläger aus einem blauen Plastikeimer aufnehmen und in den nächsten Eimer stecken, bevor sie im Slalom um die Kegel herum zurückreiten und ein neues „Rundenkärtchen“ bei Inge Pfeiffer abholen.

Mit den beiden Shetlandponys, auf denen jeweils eines der übrigen vier Mädchen sitzt, während das andere führt, klappt das noch nicht so gut. Aber die haben ja auch kürzere Beine, und Angelina hat es sowieso „faustdick hinter den Ohren“, wie Adriana Photien schmunzelt. Statt ihre Hufe sorgfältig in die Abstände zwischen den Schwimmnudeln zu stellen, tritt sie ungeniert drauf, was sie selber überhaupt nicht stört. Gut, dass eine der Mütter am Rand des Reitrings steht und vor der nächsten Runde alles wieder ordentlich hinlegt. „Man sieht: Ohne die Mamas geht hier gar nichts!“, lacht Photien. Nachdem alle Rundenkärtchen abgeholt worden sind und die Kinder noch ein gemeinsames Schlusslied gesungen haben, ist der Ponyclub aber noch nicht zu Ende. Die Tiere werden abgesattelt, die Halfter ausgewaschen, die Putzkisten weggeräumt und die Laufbox ausgemistet. Zum Schluss gibt’s noch frisches Heu und Wasser für die Ponys, die ihre WG jetzt erst einmal wieder für sich alleine haben.