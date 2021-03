Großbottwar Virtuelles Duell Lehrer gegen Schüler

Zum Start ging es zum Beispiel darum, so lange wie möglich in der Ski-Abfahrtshocke zu bleiben – ganz so wie in den 1970er- und 80er-Jahren bei der Tele-Skigymnastik, die natürlich von den heutigen Schülern niemand mehr kennt. Die Zeit von knapp drei Minuten, welche das Lehrer-Duo vorgegeben hatte, überboten einige Schülerinnen locker: Den Rekord stellte Neuntklässlerin Lisa Weller mit 10:05 Minuten auf. An der bislang wohl anstrengendsten Challenge bissen sich die Kids aber die Zähne aus, diese kam von Karoline Wahl: Runter in den Stütz, in eine Hand einen kleinen Ball, und dann musste dieser Ball so oft wie möglich in der Luft die Hand wechseln. Beachtliche 70 Mal schaffte das die MFR-Lehrerin.