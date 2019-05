Großbottwar Verletzung eines Rentners bringt 32-Jährigen ins Gefängnis

Zwar hat der 63-Jährige von der Auseinandersetzung keine schweren Verletzungen davongetragen, das spielte in der Entscheidung des Gerichts aber auch nicht die Hauptrolle. „Sie haben einen älteren Mann, der Ihnen körperlich weit unterlegen war, so zu Boden gestoßen, dass er ein Hämatom an der Stirn sowie Schürfwunden an der Hand und am Ellenbogen erlitt. Das geht gar nicht“, wandte sich die Vorsitzende Richterin des Schöffengerichts, Ursula Ziegler-Göller, bei der Urteilsbegründung an den Angeklagten. Die drei Richterinnen sahen es als erwiesen an, dass der 32-Jährige im April vergangenen Jahres den älteren Mann in einer Kneipe in Marbach ansprach und um Geld bat, weil er zuvor am Spielautomaten verloren hatte. Dieser gab ihm zwei Euro fünfzig, mehr habe er nicht. Nachdem auch diese im Spielautomaten verschwanden, kam der Angeklagte erneut auf den Mann zu, dieses Mal sprach man über dies und das und über Hobbys. Der Rentner aus Großbottwar erzählte von seiner Modelleisenbahn zuhause und willigte ein, sie dem 32-Jährigen zu zeigen.