Großbottwar - Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Marbach gegen einen noch unbekannten Lkw-Lenker, der am Dienstag gegen 13.25 Uhr auf der Landesstraße 1100 im Hochbergtunnel in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte war in Richtung Großbottwar unterwegs und kam hierbei aus unbekannter Ursache zu weit nach links. Aufgrund dessen streifte er den Lkw eines entgegenkommenden 40-Jährigen, wodurch ein Sachschaden von rund 5 000 Euro entstand. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte, der möglicherweise einen blauen Lkw lenkte, seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 44­/ 90 00 entgegen.