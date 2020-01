Großbottwar treibt Stadtentwicklung voran Stadtentwicklung erhält neue Grundlage

Die Vorbereitungen laufen an

Inzwischen laufen in der Storchenstadt die Vorbereitungen: Vergangene Woche wurde mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau eine To-do-Liste erstellt, die vor dem Startschuss abgearbeitet wird. Sprich: Die Verwaltung stellt notwendige Unterlagen zusammen und lässt sie Wüstenrot zukommen. Auch Meilensteine seien gesetzt worden. Und am Montag wird der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats das weitere Vorgehen abstimmen – das möglicherweise davon abhängt, ob einem Antrag der Stadt beim Land auf Förderung für die Erstellungskosten stattgegeben wird. Noch nicht abschätzen lässt sich, wann dann mit der Fertigstellung des Konzepts zu rechnen ist. „Klar ist, dass das Zeit braucht und nicht morgen fertiggestellt sein wird“, betont Zimmermann. Mit dem Gemeinderat müsse auch erst abgestimmt werden, welche Themen auf jeden Fall gesetzt sein sollen.

Einzelhandel wird wichtige Rolle spielen

Ein Inhalt steht dabei schon fest: die Stärkung des Einzelhandels in der Altstadt. Hierfür lässt die Stadt gerade ein Einzelhandelskonzept erstellen, das zu einer Säule des Gesamtentwicklungskonzepts werden soll. Ins Spiel gebracht hatte das Einzelhandelskonzept im vergangenen Jahr die Fraktion der Freien Bürgerlichen Wählervereinigung, die mit ihrem Antrag im übrigen Gemeinderat offene Türen einrannte und Einstimmigkeit erzielte. Die Erstellung läuft inzwischen auf Hochtouren, was eine Versammlung am Donnerstagabend belegt: Grundstückseigentümer im Altstadtgebiet waren eingeladen, und mit mehr als 50 Anmeldungen war die Resonanz groß. „Das zeigt, dass Gesprächsbereitschaft und vielleicht -bedarf besteht“, konstatiert Ralf Zimmermann. Auch die Einzelhändler selbst seien abgefragt worden, mit ihnen habe es zwei Treffen gegeben, so der Bürgermeister weiter. Das Ergebnis des Einzelhandelskonzepts wird dann im Gemeinderat vorgestellt – und könnte einen Vorgeschmack geben auf die weiteren Prozesse, die in der Storchenstadt angepackt werden sollen.