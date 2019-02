Großbottwar Termin für Eröffnung der Stadthalle steht

Großbottwar - Seit Jahren sehnen sich Bürger und Vereinsmitglieder in Großbottwar nach der neuen Stadthalle, die Platz für Kultur- und Sportveranstaltungen bieten soll. Der Termin, an dem das im Bau befindliche Gebäude im Winzerhäuser Tal eröffnet werden soll, steht nun fest: Vorgesehen sind der 18. und 19. Oktober dieses Jahres, also ein Freitag und ein Samstag. Das gab Bürgermeister Ralf Zimmermann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt. Am besagten Freitag sei ein Festakt unter anderem mit Eröffnungsreden geplant. Am Samstag soll dann ein Tag der Vereine samt Tag der offenen Tür folgen, an dem auch Führungen durch die sieben Millionen Euro teure Stadthalle angeboten werden.