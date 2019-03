Großbottwar/Steinheim Wenn der Straßenrand zur Müllkippe wird

Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt kann Tobias Pantle vom Naturschutzverband Deutschland (NABU) Großbottwar bestätigen: „Glasflaschen können Brände verursachen und wenn Tiere Abfalltüten öffnen und den Inhalt fressen, kann das sehr gefährlich für deren Gesundheit sein.“ Die Liste der Gefahren, die der Erste Vorsitzende der Gruppe Großbottwar aufzählt, ist lang. Ein weiteres Problem sei die Eutrophierung: Durch verrottetes Papier und Lebensmittel gelange Stickstoff in den Boden. Dadurch ändere sich die Zusammensetzung des Bodens und gewisse Pflanzen würden zurückgedrängt. Durch Gartenabfälle, die zum Beispiel an Waldrändern entsorgt werden, kämen Pflanzen an Orte, an denen sie nichts zu suchen hätten, und verdrängten dort unter Umständen andere Pflanzen. An Elektroschrott könnten sich Tiere verletzen und toxische Stoffe austreten, die zur Gefahr für alle Lebewesen würden. Tobias Pantle hat kein Verständnis für Menschen, die sich auf diese Weise ihres Abfalles entledigen: „Es gibt so viele Recyclinghöfe und Häckselplätze in der Umgebung!“

Von der Geld- bis hin zur Freiheitsstrafe

Doch welche Strafe steht auf illegale Müllentsorgung? Peter Widenhorn vom Polizeipräsidium Ludwigsburg gibt Auskunft: „Das hängt von Art und Umfang der Müllablagerung ab und kann ein Bußgeld zwischen zehn und mehreren Tausend Euro zur Folge haben. Umweltdelikte nach §§ 324 ff Strafgesetzbuch wie etwa die Bodenverunreinigung oder der unerlaubte Umgang mit Abfällen können mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden.“

Die Entsorgung von Kleinabfällen entlang der Straßen sei ein flächendeckendes Problem, größere Ablagerungen an den oben angesprochenen Stellen seien der Polizei nicht bekannt. Bei größeren illegalen Entsorgungsaktionen gehen die Täter laut Widenhorn anders vor: „Sie finden eher abseits von Straßen statt, da hier das Entdeckungsrisiko geringer ist.“ An bestimmten Orten könnte die Polizei das aber nicht festmachen.

Bürger nehmen Säuberung in die Hand

In vielen Gemeinden gibt es sogenannte Putzeten, bei denen die Bürger mit Eimern und Greifzangen losziehen und Müll einsammeln – so auch am vergangenen Wochenende in Großbottwar und Steinheim. Im Kreis Ludwigsburg beschloss der Ausschuss für Umwelt und Technik zudem im Jahr 2017 ein Pilotprojekt: Empfänger von Arbeitslosengeld II wurden in einer Straßenmeisterei eingestellt, um die Sauberkeit an Straßen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Ludwigsburg zu verbessern. Im Sommer 2018 konnten sie ihre Arbeit aufnehmen und sammelten im Landkreis bis Ende des vergangenen Jahres 16 Containerladungen Abfall auf. Das entspricht circa 160 Kubikmetern mit einem Gewicht von über 14 Tonnen.