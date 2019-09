Großbottwar Startschuss für neues Gewerbegebiet

Jetzt aber nimmt das Vorhaben teilweise Form an: Die Stadt möchte in den nächsten Jahren das Gewerbegebiet verwirklichen. Das angedachte Wohngebiet soll dann „mittel- bis langfristig“ folgen, wie es in der Vorlage heißt, über die der Gemeinderat am Mittwoch beraten hat. Heißt: Zwischen dem neuen Gewerbegebiet und der jetzigen Bebauung an der Friedhof- und Lindenstraße würde vorerst eine Lücke klaffen, die dann einmal mit Wohnhäusern geschlossen wird. In ihnen dürften rund 400 Einwohner Platz finden.