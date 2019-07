Die 54-Jährige wurde vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandeelt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Pedelec beträgt circa 50 Euro. Zur Aufnahme des Unfalls befanden sich zwei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an der Unfallstelle.