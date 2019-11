Großbottwar Schillernde Vielfalt an Weinen am leuchtenden Berg

Der Termin lässt sich leicht einprägen, alle Jahre wieder am 31. Oktober krempeln die Bottwartaler Winzer die Ärmel hoch, um fünf Bewirtungshäusle auf dem Aufstieg zum Harzberghäusle zwischen den Rebenreihen aufzubauen. Und dort spielt das Edelste, was man in dieser Region erzeugen kann, nämlich der Wein, die Hauptrolle, und das in schillernder Vielfalt. Die Idee dazu kam 2012 von Albert Schlipf, dem ehemaligen Aufsichtsrat der Bottwartaler Winzer. Die besondere Art der Weinprobe wurde in den vergangenen Jahren gut angenommen. Auch am Donnerstag strömen Menschenmassen den Fackelweg raus aus dem Ort zum untersten Bewirtungshäusle. Dort findet sich die Theke mit den Gläsern, das wichtigste Utensil des Abends. „Muss ich das für den Weg behalten“, fragt ein Erstlingsgast und wird von den vielen Wiederholungstätern aufgeklärt, dass man daraus an jeder Haltestelle einen anderen Wein tanken kann.