Großbottwar Schatzsuche und andere Abenteuer

Großbottwar - Bestens vorbereitet waren die Veranstalter vom Bürgerverein MAG Miteinander Attraktives Großbottwar, als die vier- bis sechsjährigen Kinder an der Stadt am Bach eintrudelten. Jedes Kind bekam erst einmal ein rotes „Schiff-Ahoi“-T-Shirt geschenkt und dann ging es los. Ein Mast samt Korb war im Gebüsch versteckt und konnte mit vereinten Kräften geborgen und am Schiff gesetzt werden. Eine Piratenflagge wurde gehisst – Ehrensache!