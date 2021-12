Großbottwar Robo Wunderkid hält Einzug an der Wunnensteinschule

„Zusätzlich wurde der Bestand an Tablets aufgestockt, um ein effektives Arbeiten zu gewährleisten“, so die Schulleiterin. Das gesamte Kollegium der Schule wurde zudem geschult. In Schüler-Workshops werden nun auch die Kinder in etwa 90 Minuten andauernden Schulungen trainiert. Das Equipment soll auf spielerische Weise die eigene Kreativität, das Denkvermögen und die Problemlösefähigkeit der Kinder fördern.