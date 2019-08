Großbottwar Prachtvoller Ort des Miteinanders

Großbottwar - In der rekordverdächtigen Geschwindigkeit von lediglich zwei Monaten wurde der Marktplatz von Großbottwar umgebaut. Dabei wurde das Areal nicht nur mit einem neuen Belag ausgestattet. Es wurden auch fünf Parkplätze an der Südseite angeordnet und von 2,50 Meter auf 2,70 Metern verbreitert und obendrein mit weißen Knopfmarkierungen versehen. Pedaleure dürfen sich ebenfalls freuen. Eine E-Bike-Station am Durchgang zur Entengasse wurde nämlich auch neu installiert. Offiziell eingeweiht wurde der umgestaltete Marktplatz dann am Sonntag von Bürgermeister Ralf Zimmermann, der bei diesem Ereignis Unterstützung von den Kirchen in Form eines ökumenischen Gottesdienstes erhielt.