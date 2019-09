Großbottwar Planung ist diesmal besonders schwierig

Der generelle Zusatzbedarf wird an den Zahlen deutlich: Fürs Kindergartenjahr 2019/20

fehlen in der U3-Betreuung auch wegen des Falls Itzebitz sechs Plätze, im Ü3-Bereich ist man 14 Plätze im Überschuss. Für 2020/21

fehlen im U3 bislang vier Plätze. Im Ü3 braucht es je nach Umsetzung der Stichtagsverlegung 17 weitere Plätze (Vorverlegung in einem Schritt) oder der Bedarf ist exakt gedeckt (Drei-Jahres-Modell). Für 2021/22

fehlen im U3-Bereich 16 Plätze. Im Ü3-Bereich stellt sich erneut die Frage nach der Art der Stichtagsverlegung. So ist man vier Plätze im Überschuss (in einem Schritt) oder es bedarf 13 weiterer Plätze (Drei-Jahres-Modell). Den Zahlen liegen Schätzungen sowie die Prognose von leicht steigenden Geburtenzahlen zugrunde.

Das 391 000 Euro schwere Maßnahmenpaket, das den Bedarf decken soll und das der Ausschuss einstimmig bei zwei Enthaltungen beschloss, sieht wie folgt aus: Im Kindergarten Pfarrgarten wird im Untergeschoss eine U3-Gruppe für zehn Kinder eingerichtet, was einen Ausbau für 80 000 Euro erfordert. Betroffen ist besonders der Sanitärtrakt. In der Einrichtung Nelkenstraße wird zum 1. Januar 2020 eine zusätzliche Ü3-Gruppe mit 20 Kindern geschaffen, im Kindergarten Hegelstraße zum gleichen Zeitpunkt eine Ü3-Kleingruppe mit zehn Kindern. Diese wird befristet fürs Jahr 2020/21 auf 20 Kinder aufgestockt. In der Nelkenstraße wird auch die Ganztagesbetreuung wegen steigender Nachfrage erweitert.

Angedacht ist mittelfristig auch ein Anbau des ausgeschöpften Kindergartens in Hof und Lembach, hier wird eine Planungsrate von 10 000 Euro eingestellt. 40 000 Euro umfasst eine weitere für mögliche Erweiterungen in Großbottwar.