Großbottwar plant neues Wohngebiet Wenig Begeisterung über neues Wohngebiet

Der Sauserhof mit seinen landwirtschaftlichen Betrieben rückt bei Punkt zwei in den Fokus: So wird bei entsprechender Windrichtung ein Konflikt zwischen Höfen und der neuen Wohnbebauung befürchtet. „Es ist aber klar, dass sich die Betriebe im Sauserhof entwickeln dürfen müssen“, machte Großbottwars Bürgermeister Ralf Zimmermann in der Sitzung und auf Nachfrage unserer Zeitung deutlich. Es dürfe nicht passieren, dass beispielsweise die dortige Biogasanlage schließen müsse oder die Betriebe nicht mehr erweitern dürften. Also setzt Großbottwar auf ein Fachgutachten, das die Auswirkungen auf die Betriebe aufzeigen soll. Auch wird ein Gutachten zum Schutz der Betriebe verlangt, in dem Punkte wie Lärm, Geruch und Emission festgehalten sind. „Bisher findet der Sauserhof in der Planung zum Gebiet Am Krixenberg keine Erwähnung“, stellt Zimmermann fest.