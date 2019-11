Großbottwar „Perfektion ist der Killer von allem“

Großbottwar - Eine Feststellung ist für Karin Maier besonders wichtig, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht: „Ich bin da nicht perfekt und werfe auch an einem schlechten Tag mal Plastik in die falsche Mülltonne.“ Doch wo es geht, da versuchen ihr Mann Peter und sie schon, im Alltag einen Unterschied zu machen. Und das schon seit einer ganzen Weile: „Das Haus, in dem wir leben, wurde 1978 erbaut. Wir haben entschieden, dieses für die Nachwelt erhalten zu wollen.“ Und das heißt eben auch: Ökologisch sinnvoll. Dach, Wände und Fenster wurden isoliert und – an die 300 000 Euro flossen in das Haus. Auch in das Herzstück, einem großen Wintergarten.