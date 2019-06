Großbottwar Noch kein neuer Name für die Stadthalle

Großbottwar - Der Zeitplan sei eng, aber man befinde sich noch in ihm, bekräftigte Bürgermeister Ralf Zimmermann in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend, als es um den Baufortschritt der Stadthalle in Großbottwar ging. Eröffnet werden soll diese Mitte Oktober. Probleme bereitet allerdings gerade die Tatsache, dass angebrachte Beton-Treppen Risse und unterschiedliche Stufenhöhen hatten – und deshalb bereits wieder ausgetauscht werden müssen.