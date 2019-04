Großbottwar/Murr Tunnel werden gereinigt

Großbottwar/Murr - Einmal im Jahr ist Großputz in den Straßentunneln im Landkreis Ludwigsburg. In den vergangenen beiden Tagen war es nun in Großbottwar und Murr soweit. Der Tunnel Hochbergfeld im Zuge der Landesstraße 1100 bei Großbottwar ist in der Nacht vom 23. zum 24. April gesperrt gewesen, die Umleitung führte über Kleinbottwar und Steinheim. Der Tunnel Bergkelter im Zuge der Landesstraße 1125 bei Murr ist in der Nacht vom 24. zum 25. April für den Verkehr dicht gewesen. Die Umleitung führte hier über die Ortdurchfahrt Murr.