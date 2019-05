Großbottwar Mitten in der schwäbischen Toskana

Vor dem Betreten desselben hatte wohl der ein oder andere Neuling schon den plastisch dargestellten Adebar in einer Nische am Giebel des Hauses entdeckt. Dass er im Wappen der Stadt abgebildet ist, ist sicher keinem entgangen. Und handfeste Fakten über die Stadt lieferte Hausherr Ralf Zimmermann während einer Präsentation. Bilder plakatierten dazu die historische Altstadt mit ihren schmucken Fachwerkhäusern und der Umgebung mit der Hügellandschaft und den Rebflächen an den Sonnenhängen. Auf 2551 Hektar Gemarkungsgröße leben etwa 8700 Einwohner in der Kernstadt und den Stadtteilen Winzerhausen und Hof und Lembach. „470 Bürger sind zugezogen“, durchschnittlich seien es 500 jährlich, so Zimmermann. Nach trockenen Zahlen verwies er auf den Charme der historischen Altstadt mit den uralten Gebäuden. Die Partnerschaft mit Illnau-Effretikon sei mit den in der Hinsicht zurückhaltenden Schweizern eine Seltenheit. Ein kurzer historischer Abriss zeigte Momentaufnahmen einer über 750 Jahre dauernden Stadtgeschichte. „Im Jahr 2006 konnten wir zudem den 450sten Geburtstag des Rathauses feiern“, so der Bürgermeister. Auf zahlreiche Feste übers Jahr könne man sich freuen, nicht zuletzt durch das Engagement der rund 70 Vereine. „Miteinander Attraktives Großbottwar“, kurz MAG, sei eine Vereinigung, die sich für ein gutes Miteinander aller einsetze. Außerdem sei der Handballsport besonders etabliert, hob der Schultes hervor. Sogar der Handballstar Andy Schmid habe die Stadt schon besucht. Die Bürger seien in Großbottwar gut versorgt, betonte Zimmermann.