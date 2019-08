Thilo Kiebler vom Verbandsbauamt stellte den Räten in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch die Pläne für die Neugestaltung vor. Demnach soll der künftige Belag der Brücke nicht wie bisher aus Holz, sondern aus Stahl sein, „weil er nicht geschützt ist“, so Kiebler. „Wir könnten wieder Holz verwenden, aber dann haben wir das gleiche Problem in zehn bis 15 Jahren.“ Also werden der beschädigte Holzbelag und die vorhandenen Holzträger durch eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion und einen engmaschigen Gitterrostbelag ersetzt.