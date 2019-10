Großbottwar/Leichtathletik Die Faszination Laufsport zieht in den Bann

In Gesprächsrunde zwei gab Überraschungsgast Sarah Zimmermann, die über das Projekt „Laufzeit“ zum Ausdauersport gekommen ist, Einblicke in die Zeit von der Couch ab auf die Strecke. „Ich bin jetzt in der komfortablen Situation, dass ich immer 21 Kilometer laufen kann. Und das habe ich in drei Jahren erreicht. Es ist unglaublich, was man in so einer kurzen Zeit alles schaffen kann“, sagte sie.